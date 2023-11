Gładkie rajstopy są już passé? Teraz ulice zalewają inne modele

Zoom na nogi! Projektanci w tym sezonie skupili się na rajstopach, wypuszczając na wybiegi modelki w kolorowych, błyszczących i wzorzystych modelach. Tym samym ubranie schodzi na drugi plan, a rajstopy zapewniają szerokie pole do popisu. Gwiazdy już prześcigają się w pomysłach na ich stylizacje. Oprócz cienkich i czarnych, podobnie jak kolorowych i grubych, modne są rajstopy we wzory , z którymi coraz śmielej poczynają sobie celebrytki. Tylko spójrz.

Pióra to trend, który wyraźnie przypadł do gustu Klaudii Halejcio. Gwiazda pojawiła się w czarnej mini z pierzastym wykończeniem, ale pomimo tak ozdobnego i efektownego detalu, to nogi aktorki przyciągają wzrok jak magnes. A to już zasługa cienkich rajstop pokrytych małym i finezyjnym wzorem.