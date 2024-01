Nagranie ze studniówki jest hitem w sieci. Zakonnica zatańczyła z uczniem

Styczeń i początek lutego to czas kiedy maturzyści w całym kraju bawią się na studniówkach. Dla większości młodych ludzi jest to pierwsze tak uroczyste wydarzenie w rozpoczynającym się dorosłym życiu. Zanim jednak licealiści przystąpią do zabawy, wszystkie pary rozpoczynają imprezę od wspólnego, tradycyjnego tańca, jakim jest polonez.