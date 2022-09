Nagrywają kobiety bez ich zgody. Ich ofiarą może paść każda

Czy to już stalking?

A co jeśli sytuacja się powtarza? Wówczas mamy do czynienia ze stalkingiem. - Gdyby z kolei incydent tego typu był długotrwały, połączony ze śledzeniem, to do rozważenia byłaby kwalifikacja z art. 190a § 1 k.k., czyli tzw. stalking. Zgodnie z tym przepisem, "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". Mielibyśmy tutaj niewątpliwie do czynienia z zachowaniem, które narusza prywatność i stwarza poczucie zagrożenia - wyjaśnia adwokatka z kancelarii KARH.