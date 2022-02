Wszechmocne. Stalker oblał ją kwasem siarkowym. "Kiedy dotykamy śmierci, doceniamy życie"

Akceptacja nowego ciała to nie jest łatwy proces. On wciąż trwa. Uczę się go każdego dnia. Zdarza się, że latem chodzę w krótkim rękawku, odsłaniając poparzenia na rękach. Otoczenie zawraca uwagę, przyglądają się. To duży dyskomfort, ale wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do reakcji otoczenia. Głównie wybieram ubrania zakrywające blizny, ale jeśli na zakupach coś mnie oczaruje, a jest fasonem, który pokaże to, co staram się ukryć, to kupuję, nie odmawiam sobie pięknych stylizacji. Żałuję, że tuż po ataku wyrzuciłam sukienki z krótkim rękawem.