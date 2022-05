Stalker nie daje spokoju Magdalenie Ogórek. "Nie mogę cię mieć, to nikt nie będzie cię miał"

Do incydentu doszło podczas premiery książki

Prześladowca zakłócił ważny dzień w życiu Magdaleny Ogórek. Bowiem w dniu premiery jej książki. Mężczyzna wdał się w szamotaninę, próbując podbiec do dziennikarki. Na całe szczęście w pobliżu była policja. Psychofana od razu zawieziono na posterunek. Już miesiąc później, w grudniu, sprawca dostał zakaz zbliżania się do Ogórek oraz nadzór policyjny. Niestety to sprawiło, że stalker zaczął działać na pełnych obrotach. Pojawiły się pierwsze wiadomości z pogróżkami.