Najbardziej jadowity pająk w Polsce. Kto dotknie, ten pożałuje

Sieciarz jaskiniowy to żyjący w Polsce pająk, którego można się przestraszyć. Długość ciała samic dochodzi do 17 mm. Zamieszkuje wilgotne i ciemne miejsca, takie jak jaskinie, sztolnie, tunele kolejowe, studzienki kanalizacyjne, ale też piwnice.

Ukąszenie sieciarza najczęściej powoduje ból i opuchliznę. "Może być porównane do użądlenia szerszenia" - informują z kolei Lasy Państwowe. Należy też pamiętać, że jeśli jesteśmy uczuleni, ukąszenie może wywołać silną reakcję alergiczną.

Kolczaki mieszkają na otwartych, roślinnych terenach jak łąki czy pola. Pod koniec lata, w sierpniu i we wrześniu, powinniśmy być szczególnie ostrożni. Pająki stają się wtedy najbardziej agresywne, ponieważ bronią swoich gniazd.

