Mieszka w piwnicach oraz garażach. Nie każdy wie, że jest jadowity

Sidlisz piwniczny to jeden z najczęściej spotykanych, a jednocześnie największych pająków w Polsce, który uwielbia ciemne, wilgotne miejsca. Zdarza się, że gryzie ludzi. Co w takim przypadku należy zrobić?

W Polsce żyje ok. 820 gatunków pająków. Choć wydawać by się mogło, że nie są one dla nas groźne, ugryzienia niektórych mogą mieć nieść za sobą poważne konsekwencje. Tak też jest w przypadku sidlisza piwnicznego.

Sidlisz piwniczny - jak go rozpoznać?

Sidlisz piwniczny osiąga długość od 1,2 do 1,5 cm, co czyni go jednym z większych pająków w Europie. Jego znakiem rozpoznawczym są żółto-szare plamy przypominające serce na szaro-czarnym odwłoku. Można go rozpoznać także po pomarańczowym głowotułowiu. Dodatkowo wyróżniają go także dość krótkie nogi.



Pająk ten szczególnie upodobał sobie ciemne i wilgotne miejsca. Świetnie czuje się w piwnicach, garażach, opuszczonych budynkach, a nawet pod korami drzew. Preferuje miejsca, bez bezpośredniego dostępu do światła oraz rzadko odwiedzane przez ludzi.

Co ciekawe, latem samica buduje kokon, w którym składa nawet do 135 jaj. Kiedy młode osobniki przyjdą na świat, ich mama ponownie decyduje się na ten krok. Robi to jednak po to, by jej dzieci mogły się nim pożywić.

Co zrobić, gdy sidlisz piwniczny nas ugryzie?

Nie wszyscy wiedzą, że sidlisz piwniczny jest pająkiem jadowitym. Okazuje się jednak jego jad nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Warto również wiedzieć, że spotkanie go, może skończyć się dla nas bolesnym ukąszeniem, które przez wielu porównywane jest do użądlenia pszczoły. Niestety zdarza się, że wywołuje ono zakażenie skóry, a w skrajnych przypadkach nawet gronkowca.

W miejscu, w którym doszło do ugryzienia, często pojawia się opuchlizna i zaczerwienienie, a także niewielka grudka. Gdy je dostrzeżemy, należy jak najszybciej je odkazić oraz nałożyć opatrunek. Jeśli objawy jednak utrzymują się zbyt długo lub zauważymy objawy alergii, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

