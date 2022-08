Najbardziej tajny szpital w Polsce. Pacjentów transportowano w klatkach pod osłoną nocy

Cztery tygodnie zamiast roku

Ekipa remontowa oceniła, że potrzebuje co najmniej roku, by odbudować zniszczone bloki i koszary, by doprowadzić elektryczność oraz kanalizację. Co najmniej roku, a i to pod warunkiem niezaburzonych dostaw i sporych funduszów. Robotnicy dostali na to wszystko cztery tygodnie i pomoc ze strony wojska.