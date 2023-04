Najbardziej uniwersalne ze wszystkich butów. Sprawdzą się u każdej kobiety

Baleriny nie mają sobie równych

Gdybyśmy zdały pytanie, za co kochacie baleriny, na pewno od każdej z was usłyszałybyśmy podobne odpowiedzi – za to, że są wygodne, mają płaski obcas, nie stanowią żadnego obciążenia dla naszych stóp. Do tego dosłownie pasują do wszystkiego. Można je założyć zarówno do dżinsów i krótkiej spódniczki, jak i spodni w kant, spódnicy maksi, a nawet do dresów. Te rodzaj butów ze wszystkim wygląda dobrze. Ich piękno i siła tkwią w klasycznym, nieprzemijającym wyglądzie. Dlatego też baleriny stały się synonimem francuskiego szyku, słynącego z zamiłowania do tego, co klasyczne i wydobywania piękna nawet (a właściwie przede wszystkim) z basicowych ubrań i dodatków. Francuzki stawiają na jakość, nie ilość. Dlatego na ulicach Paryża można często zobaczyć kobiety w dżinsach, białych koszulach, klasycznych t-shirtach, tweedowych żakietach, sukienkach w stylu retro, apaszkach, ze skórzanymi torebkami w dłoniach i baletkami na nogach. Te buty idealnie wpisują się we francuski szyk.