Najbrudniejsze rzeczy w mieszkaniu. Ponad 80 proc. Polaków nie myje tego przedmiotu

Mało kto wie, jakie są najbrudniejsze przedmioty w naszych domach. Na ich powierzchniach znajduje się nie tylko kurz, ale i wiele potencjalnie groźnych bakterii. Odpowiedzi mogą zaskoczyć.

W każdym mieszkaniu znajduje się wiele przedmiotów, które stanowią siedlisko różnych bakterii. I choć sprzątamy, czyścimy, szorujemy, to i tak nie uda nam się stworzyć sterylnych warunków. Zwłaszcza jeśli pomijamy pewne przedmioty w sprzątaniu. Badania na ten temat pojawiły się w czasopiśmie naukowym "Studies of Changing Societies".

Najbrudniejsze rzeczy w domu

Pierwsze miejsce wśród najbrudniejszych przedmiotów zajął... otwieracz do butelek. Aż 81 proc. ankietowanych przyznaje, że nigdy go nie czyści. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku otwieracza do konserw. Kolejnym przedmiotem, którego bardzo wiele osób nigdy nie czyści, jest suszarka do naczyń. 76 proc. ankietowanych nie ma w zwyczaju jej myć. Wilgoć i ciepło sprawiają jednak, że jest ona idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni. Powinno się ją dokładnie czyścić przy pomocy szczotki i płynu przynajmniej raz w tygodniu.