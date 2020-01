Jak prać kołdry i poduszki? Wyjaśniamy, jak je pielęgnować, aby służyły nam przez lata

O kołdrę i poduszki należy odpowiednio dbać, jeżeli chcemy, aby służyły nam przez wiele lat. Dzięki naszym radom utrzymanie ich w czystości nie będzie problemem.

Chociaż z kołder i poduszek korzystamy codziennie, w procesie prania pościeli często je pomijamy. To błąd, gdyż pranie kołder i poduszek znacznie przedłuża czas użytkowania produktu. Należy mieć na uwadze, że puch oraz pierze naturalne po pewnym czasie mogą zgromadzić się w jednym miejscu, w wyniku czego poduszka lub kołdra stanie się cieńsza. W artykule przygotowaliśmy rady dotyczące ich pielęgnacji.

Do prania produktów z naturalnym wypełnieniem należy użyć detergentu bez enzymu, gdyż może on uszkodzić puch oraz pierze. Kołdry i poduszki należy prać w temperaturze 60 stopni, a cały proces zakończyć lekkim odwirowaniem. Po z kołdry i poduszek z suszarki należy nimi wstrząsnąć do momentu, aż puch rozłoży się równomiernie.