Najdroższy świąteczny sweter na świecie. Za tę kwotę można kupić samochód!

Drogocenny element świątecznej garderoby. Za ten sweter zapłacimy krocie!

Ceny zimowego must-have'u wszystkich zmarzluchów przeciętnie wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jeżeli zaś patrzymy na górną półkę, wiele swetrów topowych marek to koszt kilku tysięcy. Chyba jednak nic nie przebije tej informacji. Za najbardziej luksusowy sweterek z motywem świątecznym zapłacimy ponad 160 tysięcy złotych. Trudno uwierzyć, że ubranie może kosztować tyle, co samochód. Jak tę wygórowaną kwotę tłumaczy projektant najdroższego swetra bożonarodzeniowego na świecie? Szczegóły podał portal Daily Mail.