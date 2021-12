Wiele lat temu zrezygnowała z depilacji ciała. Dziś inspiruje inne kobiety

Silny trend ma swoje zwolenniczki również wśród gwiazd – z włosami pod pachami pozowały dumnie do zdjęć m.in. Julia Roberts czy Lourdes Leon – córka Madonny. Z kolei studentka Laura Jackson zainicjowała akcję "Janhuary", namawiając tysiące kobiet na całym świecie, by w styczniu zrezygnowały z golenia, jednocześnie zbierając fundusze na szczytny cel. Wiele uczestniczek akcji zadeklarowało, że poczuły ogromną ulgę, zaoszczędziły czas i nie zamierzają wracać do usuwania włosków.