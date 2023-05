Najgorsi partnerzy. Uważaj na mężczyzn spod tych znaków

Co znak zodiaku mówi o życiu uczuciowym? (zdjęcie ilustracyjne)

Nie każdemu pisany jest stały związek. Niektórzy w ogóle nie są nim zainteresowani, a inni – zwyczajnie niezdolni do spędzenia życia wyłącznie z jednym partnerem. Świat uczuć byłyby prostszy, gdyby otwarcie się do tego przyznawali, ale wówczas lista ich podbojów z pewnością byłaby znacznie krótsza… Na szczęście z pomocą przychodzą gwiazdy, które ostrzegają, w kim nie warto się zakochiwać. Mężczyźni urodzeni w tych czterech znakach zodiaku uchodzą za notorycznych łamaczy serc.

Byk zawsze się wyślizgnie

Byk sprawia znakomite pierwsze wrażenie. Sympatyczny, konkretny, często też bardzo atrakcyjny fizycznie. Łatwo złapać z nim kontakt, a rozmowa to czysta przyjemność. Zna się na wielu sprawach, pomoże, doradzi. Chętnie się przed kimś otworzy i zwierzy ze swoich smutków. To jednak tylko pozory. Mężczyźni urodzeni w znaku Byka mają tendencję do ukrywania swoich prawdziwych myśli. Nie dają nic po sobie poznać, nie mówią o problemach ani niczego nie wyjaśniają. Nie widzą powodów, bo… Nie jesteś aż taka ważna, jesteś tylko jedną z wielu. Kończą relację bez żalu i odchodzą bez słowa.

Bliźnięta skaczą z kwiatka na kwiatek

Trudno oczekiwać, aby znak tak zmienny jak Bliźnięta okazał się stały w uczuciach. Faceci urodzeni w tym znaku są ciekawi świata i wiecznie poszukują nowych wrażeń. Jest przecież tyle do odkrycia, tyle kobiet do poznania. Są z natury bardzo atrakcyjni oraz obdarzeni niezwykłym urokiem osobistym, dzięki czemu łatwo nawiązują kontakty. Nie wchodzą w głębokie relacje, bo nie mają na nie ochoty. Bliźnięta wiedzą, że zawsze mogą poznać kogoś nowego, bardziej ekscytującego. Jeśli zakochasz się w facecie spod tego znaku, wiedz, że nie potrwa to długo. Szybko się tobą znudzi.

Lew już myśli o kolejnych podbojach

Mężczyźni urodzeni w znaku Lwa lubią być w centrum uwagi, są bardzo towarzyscy i flirtują bez opamiętania. Lubią czuć się atrakcyjni i pożądani, to działa na ich samoocenę. Wykazują też siną charyzmę, dlatego przyciągają kolejne partnerki jak magnes. Niestety, nie tak łatwo zaimponować Lwu, a co dopiero zdobyć jego serce. Musiałabyś być wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, aby stanowić godne trofeum. Inaczej nie masz szans. Uwaga, faceci spod znaku Lwa mogą również wykazywać tendencję do manipulowania emocjami, więc nie tylko złamią ci serce, ale jeszcze namieszają w głowie.

Strzelec to prawdziwy Piotruś Pan!

Strzelce są znane z tego, że są niezależne i mają skłonność do nieustannego poszukiwania przygód – niezależnie od wieku oraz aktualnej sytuacji życiowej. Mężczyźni urodzeni w tym znaku niechętnie zapuszczają korzenie, muszą poznać kogoś naprawdę niesamowitego, aby chociaż pomyśleć o ustatkowaniu się. A nawet wtedy wciąż daleka droga przed nimi. Jeśli poważnie myślisz o Strzelcu, musisz uzbroić się w cierpliwość. Ci mężczyźni czasami mogą być niezdecydowani w związkach i przeciągać sprawę w nieskończoność, aż złamią ci serce i zostawią z niczym.