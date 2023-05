Mistrzowie manipulacji. Znaki zodiaku, które myślą tylko o tym, jak cię wykorzystać

Gdy chcą kogoś oczarować, potrafią być uroczy, pomocni, troskliwi. Wybranej ofierze chętnie przychylą nieba – do czasu, aż osiągną to, na czym im zależało. Wtedy pokazują swoje drugie oblicze: oziębłe, oschłe, pogardliwie uśmiechnięte. Ta huśtawka nastrojów jest ich podstawowym narzędziem manipulacji. Zmanipulowana osoba nie rozumie, co się stało, szuka winy w sobie i próbuje naprawić sytuację, aby powrócić do pierwotnej sielanki.