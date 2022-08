Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najlepsi mężowie. Oto top cztery

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Opanowany i spokojny, choć przewidywalny. Dlaczego musisz wiedzieć, że nie czeka cię z nim wiele niespodzianek czy szaleństw. Czy to dobrze, czy źle? To stwierdzisz już sama, według własnych potrzeb. Koziorożec liczy na małżeństwo do końca życia i nigdy cię nie porzuci. Życie z nim będzie udane. Zadba o to, żeby niczego ci nie brakowało.