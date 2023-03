Najgorsze stylizacje tygodnia. Emma Roberts w za dużej sukience?

Emma Roberts tym razem rozczarowała

Emma Roberts pojawiła się na Paris Fashion Week, gdzie gwiazdy przebijają się w coraz to lepszych stylizacji. Niestety aktorka tym razem oblała egzamin z mody. Wybrała żółtą sukienkę z dekoltem w łódkę oraz rękawkami do łokci. Roberts wyglądała, jakby wybrała o rozmiar za dużą. A to nie jest model, który idzie w parze z oversizem, więc gwiazda w tej kreacji prezentowała się dość groteskowo. Czarne trapery za bardzo obciążały dół stylizacji, natomiast torebka sprawiała wrażenie, jakby zupełnie przypadkowo została zdjęta z półki.