Najgorsze żony. Lista imion jest krótka

Wybór imienia dla dziecka jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Choć niektórzy rodzice zostawią to "na ostatnią chwilę", jest to naprawdę duży błąd. Dlaczego? Wiele osób wierzy, że nadane imię wpływa na to, jaki jest dany człowiek i co go cechuje. Nie inaczej jest z kwestią nadawania się do małżeństwa, do którego, niestety, nie każdy jest stworzony. Kobiety o niżej wymienionych, czterech imionach nie będą dobrymi żonami.