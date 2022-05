Żona nazywała ich dziecko innym imieniem. Dowiedział się po roku i doznał szoku

Cała sprawa może skończyć się nawet rozwodem

Potem żona zasugerowała mu oficjalną zmianę imienia ich dziecka. Gdy on się nie zgodził, wybuchła kłótnia. Kobieta zarzuciła mu, że ukradł jej prawo do nazwania dziecka, które sprowadziła na świat, a następnie pojechała do rodziców, zostawiając męża z pociechą. On z kolei był zdezorientowany jej zachowaniem i zastanawia się nawet nad rozwodem. Internauci sugerują, by nie podejmował pochopnych decyzji, lecz zgadzają się z nim, że postępowanie kobiety jest zupełnie nieracjonalne.