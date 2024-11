Najlepsze buty na jesień i zimę. Ewa Wachowicz już wyciągnęła je z szafy

Wywodzące się od kultowych butów Timberland, są obecnie dostępne w różnych kolorach i wersjach, od klasycznych żółtych modeli po bardziej subtelne odcienie. Ponadprzeciętnymi wynikami sprzedaży cieszą się takie kolory, jak miodowy żółty czy czekoladowy brąz, które pasują praktycznie do wszystkiego.

Nie jest zaskoczeniem, że timberki stały się ulubionym wyborem wielu gwiazd. Przykładowo Ewa Wachowicz często wybiera jasne, sznurowane modele, które łączą kobiecy i militarny charakter. Timberki są idealne do codziennych kombinacji z dżinsami. Nawet podczas kapryśnej pogody sprawiają, że każda stylizacja zyskuje na wyrazistości.

Trwałość, nieprzemakalność, możliwość łatwego dopasowania do różnych stylizacji – zalety, które czynią timberki inwestycją wartą uwagi . W ciągu lat, trapery przeszły długą drogę od obuwia roboczego do miana niezbędnika każdej jesienno-zimowej garderoby. Zapewniają ciepło i komfort w najchłodniejsze dni.

