Pokazała kurtkę na jesień. Będziemy ją nosić na okrągło

Ramoneskę można nosić przez cały rok, wykluczając jedynie miesiące zimowe. Co więcej, skórzana kurtka dobrej jakości powinna przetrwać całe dekady . Funkcjonuje ponad trendami. I to są powody, dla których warto w nią zainwestować.

Nic dziwnego, że to hitowe okrycie wierzchnie znajduje się w garderobach większości gwiazd i celebrytów. Ewa Wachowicz nie jest wyjątkiem. Restauratorka i prowadząca kulinarnego programu już paraduje w skórzanej kurtce.

Wachowicz uzupełniła stylizację sportowym obuwiem , co jednak nie było zdziwieniem. Nie od dziś wiadomo, że gwiazda Polsatu ponad wszystko stawia wygodę i buty na wysokich obcasach są jej nie w smak.

Ewa Wachowicz co roku stawia na skórzaną kurtkę

