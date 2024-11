J.Lo w jesiennej stylizacji. Karmelowe szorty przyciągają spojrzenia

Ok, rozumiem

Jennifer Lopez to niekwestionowana ikona światowej sceny muzycznej. Można przyznać, że jest także ikoną w świecie mody, bo jej ekstrawaganckie kreacje nie mają sobie równych. Tym razem zaskoczyła jesienną stylizacją. Karmelowy odcień zagrał pierwsze skrzypce.

Jennifer Lopez na co dzień współpracuje z najlepszymi stylistami, który planują jej outfity, dlatego stylizacje opierają się na najgorętszych trendach sezonu. Garderoba artystki to skarbnica inspiracji. Można czerpać garściami. J.Lo wygląda zjawiskowo zarówno na scenie czy czerwonym dywanie, jak i na co dzień.

Total carmel look

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Jennifer Lopez dzieli się nie tylko kadrami zza kulis czy muzycznymi nowinkami, ale także modowymi poczynaniami. Tym razem na swoim Instagramie, który śledzi 250 mln obserwatorów, pochwaliła się stylizacją. Idealnie wkomponowała się w jesienną aurę. Wie, jakie kolory są teraz na topie. Jesienny outfit opiera się na brązowych tonacjach. To one są teraz najbardziej pożądane.

Artystka postawiła tym razem na kostium w jednym odcieniu. "Cinnamochaccino" - napisała pod postem. To odcień między cynamonem a mochaccino. Przypomina karmel. Komplet składający się z dzianinowych szortów oraz kardiganu na guziki to prawdziwa perełka. Całość zdobią cyrkonie - przypominają kolię. Wszystko podkręcają lateksowe kozaki na szpilce oraz brązowe dodatki (torebka na ramię oraz okulary).

Fani komentują na potęgę

J.Lo komplementowana jest na każdym kroku - nie tylko za swoją muzyczną twórczość, ale także za dobre wyczucie stylu. Pod zdjęciami i filmikiem, który zamieściła na Instagramie, posypała się masa pozytywnych komentarzy. To oznacza, że look ewidentnie przypadł do gustu obserwatorom.

"Jennifer Lopez w Nowym Jorku to klasa sama w sobie,", "Królowa. Wyglądasz absolutnie niesamowicie" - czytamy w sekcji komentarzy.

