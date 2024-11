Najlepsze mięso na rosół. Wrzuć do garnka zamiast udek

Większość osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu. To właśnie on stanowi najczęściej podstawę niedzielnego obiadu. Z mięsem, warzywami i makaronem, najlepiej domowym, jest nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy. Aby był jeszcze lepszy, bogaty w kolagen i wartości odżywcze, warto dodać do niego jeden składnik. Są nim kurze łapki.