Najlepsze stylizacje tygodnia. Marina Łuczenko-Szczęsna rozbiła bank

Srebro i Angela Bassett to zgrany duet

Angela Bassett na gali rozdania Złotych Globów triumfowała. Aktorka została wyróżniona statuetką za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Bassett doskonale wiedziała, jak wpisać się w najnowszy trend "srebro to nowe złoto" i wyglądać bosko. W tym przypadku prosty krój idzie w parze ze zdobną formą. Długa do ziemi suknia z dekoltem halter pięknie podkreśliła sylwetkę gwiazdy. Zanim Angelina Bassett wzięła do ręki Złotego Globa, trzymała w niej szkatułkową torebkę.