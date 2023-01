Niepozorna suknia a kilkaset godzin pracy. Margot Robbie w pudrowym różu na Złotych Globach

Margot Robbie królową delikatności w sukni od Chanel

Na gali rozdania nagród Margot Robbie pojawiła się w kreacji Chanel. To model o kroju syrenki z dekoltem halter. Szczególną uwagę zwracają m.in.: błyszczący materiał, poszarpany dół i broszka przy szyi. Co ciekawe, wykonanie tej sukni (uszytej z 30 tysięcy elementów - w tym cekinów, koralików, piór) zajęło 750 godzin. Choć można powiedzieć, że kreacja jest zdobna, to jednocześnie odznacza się skromnością. Margot Robbie dobrała do niej srebrne sandałki, a makijaż w odcieniach różu idealnie współgrał z całością.