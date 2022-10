Najmłodszy syn Anny Przybylskiej o tęsknocie za mamą. "Staram się myśleć o jej uśmiechu"

- A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać, bo przecież - jak mówi babcia Lidzia - trzeba iść dalej - podsumował 11-latek.