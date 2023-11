Najpiękniejsze paznokcie na listopad 2023. O co poprosić stylistkę?

Minimalistyczne paznokcie na jesień 2023

Mamy też dobrą wiadomość dla miłośniczek klasycznych rozwiązań. French wcale odchodzi do lamusa, podobnie jak minimalistyczne stylizacje paznokci, których bazą jest odżywka bądź lakier w cielistym kolorze. Szczególną uwagę warto zwrócić wtedy na pielęgnację. Zadbane skórki i idealnie opiłowane paznokcie to klucz do sukcesu.