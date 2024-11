Najpierw był jej wykładowcą. Potem zrodziło się uczucie.

W 1985 roku wyszła za mąż za swojego wykładowcę, scenarzystę i reżysera Piotra Loretza. Poznała go podczas egzaminów wstępnych na Wydział Piosenki Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Na początku polubiła go jako człowieka i nauczyciela. Przez cztery lata szkoły pozostawał dla niej inspirującym mentorem. Uczucie pojawiło się później.

Podkreśliła jednak, że czasem ich związek potrafi być wybuchowy. - Proszę nie myśleć, że nasze życie to bezustanna sielanka. Twórcza awantura jest niekiedy wręcz wskazana - zaznaczyła Geppert.

Niewielu wie również, że w żyłach artystki płynie polsko-węgierska krew. Edyta Geppert urodziła się 27 listopada 1953 roku w Nowej Rudzie. Niespełna dwa lata wcześniej dziadkowie i mama artystki przeprowadzili się do tego niewielkiego miasta na Dolnym Śląsku z Węgier.

W domu Edyty Geppert wszyscy rozmawiali po węgiersku. Jako mała dziewczynka również świetnie władała tym językiem, ale wraz z pójściem do szkoły coraz więcej mówiła po polsku.

