Nowy ranking imion. Numer jeden w Polsce zadziwia

Imię to nie tylko sposób identyfikacji, ale także pierwszy dar, jaki rodzice ofiarowują swojemu dziecku. W dzisiejszych czasach jego wybór staje się coraz bardziej świadomy i przemyślany. Rodzice biorą pod uwagę nie tylko brzmienie, ale również znaczenie imienia, jego pochodzenie oraz potencjalny wpływ na przyszłość dziecka.

W pierwszej połowie tego roku zaobserwowaliśmy interesujące trendy w nadawaniu imion noworodkom. Niektóre klasyczne imiona powracają do łask, podczas gdy inne, bardziej nowoczesne lub inspirowane popkulturą, także zyskują na popularności. Jakie imiona były najczęściej wybierane w pierwszej połowie 2024 roku?

Ministerstwo Cyfryzacji co roku udostępnia na portalu dane.gov.pl zestawienie imion nadawanych dzieciom w Polsce. Ranking obejmuje zarówno te najpopularniejsze, jak i rzadko spotykane czy unikatowe.

Okazuje się, że w tym okresie na szczycie listy znalazło się imię Maja dla dziewczynek oraz Nikodem dla chłopców. To interesująca zmiana, ponieważ o ile Nikodem utrzymał swoją pozycję lidera z poprzedniego roku, to Maja dokonała znaczącego awansu z piątego miejsca, które zajmowała w 2023 roku, na sam szczyt tegorocznego rankingu.

Jeśli chodzi o imiona męskie, na czele rankingu znajduje się Nikodem z imponującą liczbą 3075 nadań. Kolejne miejsca zajmują Jan (2584), Aleksander (2549) i Antoni (2541). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Franciszek (2225), Leon (2162), Ignacy (2099), Jakub (1989) oraz ex aequo Stanisław i Mikołaj, oba z 1773 nadaniami.

