Imię rodem z PRL‑u. Dziś je spotkać to rzadkość

Wiele osób twierdzi, że z nadaniem imienia wiąże się nabycie pewnych cech charakteru, a nawet... wyglądu. Część społeczeństwa z popularnymi imionami wiąże pewne stereotypy oraz skojarzenia. W ciągu ostatnich lat wciąż na liście najpopularniejszych pojawiają się, w różnej kolejności, te same imiona. Niektóre zaś, które niegdyś uchodziły za wyjątkowo modne i "na czasie" prawie zanikają.

To konkretne imię ma piękne brzmienie. Jeszcze w czasach PRL-u można było nie z aż takim trudem napotkać noszącą je kobietę. Dziś graniczy to z cudem. O jakim imieniu mowa i co dokładnie oznacza?