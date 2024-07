W 2023 r. imię to wybrano tylko trzy razy. Ma wyjątkowe znaczenie

Zofia, Zuzanna i Laura - to właśnie te imiona cieszyły się w zeszłym roku największą popularnością wśród rodziców, którym urodziły się córki. Choć lista jest naprawdę długa, tym razem chcemy przyjrzeć się imieniu, które w ostatnich latach nadawane jest coraz rzadziej. Dlaczego Dagna przestała cieszyć się w naszym kraju uznaniem? Sprawdźcie.

Wiele osób nie bez powodu kojarzy je z imieniem Dagmara. W końcu są do siebie bardzo podobne, a w dodatku oba wywodzą się ze Skandynawii. To jednak jedyne co je łączy. Dagna w rzeczywistości ma bowiem zupełnie inne znaczenie.