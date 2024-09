Najsłynniejsza it‑girl włożyła sukienkę od Magdy Butrym. Ta cekinowa mini to prawdziwa petarda

To nie pierwszy raz, kiedy Leonie Hanne zdecydowała się włożyć element garderoby z metką Magdy Butrym. W końcu każda it-girl potrzebuje zabłysnąć w it-brand. Teraz, przy okazji eventu Mytheresa w Mediolanie, zdecydowała się na mini w całości pokrytą cekinami w odcieniu écru , której koszt wynosi ponad 7 tysięcy złotych .

Fashionistka zarzuciła na sukienkę oversizową marynarkę z satynowej tkaniny w kolorze złamanej bieli, a do ręki wzięła torebkę Mini Kelly od Hermès . Wszystkie elementy współgrały ze sobą perfekcyjnie i stworzyły naprawdę imponującą całość.

