Te kalosze są obiektem pożądania. Teraz kupisz je nawet 50% taniej

Z ogródków na ulice

Kalosze Hunter z ogródków na ulice zaczęły wychodzić po ok. 50 latach od powstania modelu Green Hunter. Na początku XXI wieku gwiazdy światowego formatu zaczęły włączać gumowe buty do swoich codziennych stylizacji, zmieniając tym samym oblicze kaloszy. Od tamtej pory nie kojarzą się nam one wyłącznie z deszczową pogodą. Nosimy je przez cały rok do szortów, sukienek, obcisłych spodni. Zimą ocieplamy je od środka, zakładając ocieplacze. Obecna oferta Hunter jest naprawdę pokaźna. Znajdują się w niej krótkie, jak i długie, sięgające kolan modele w różnych kolorach. Wszystkie cechuje jedna rzecz, która wyróżnia kalosze Hunter na tle gumowych butów innych marek – smukły design. Kalosze, choć wykonane z gumy, wyglądają naprawdę dobrze. Mają smukłą cholewkę dopasowaną do łydki, ozdobne sprzączki. Kto wie, może wygląd kolejny powód, dla których kalosze akurat tej marki cieszą się taką popularnością?