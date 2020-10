Nalewka z aloesu. Jak ją przygotować w domu? Niezawodny sposób na wszelkie dolegliwości

Nalewka z aloesu – jakie są właściwości rośliny?

Nalewka z aloesu – przepis na spirytusie

1. Kup w aptece sok z aloesu albo samodzielnie go przygotuj.

2. Roślina nie może być starsza niż 5 lat – na 3 dni przed robieniem nalewki zdejmij aloes z okna i nie podlewaj go. Oderwij listki, umyj i przełóż do lodówki, a po kilku dniach obierz je ze skórki. Pokrój miąższ na kawałki, po czym dokładnie wszystko zmiel.

3. Do soku aloesowego dodaj miód pszczeli, spirytus i sok z cytryny – całość wymieszaj i gotową nalewkę przelej do ciemnych butelek.

4. Odstaw nalewkę w chłodne i ciemne miejsce na tydzień, ale regularnie wstrząsaj butelkami.