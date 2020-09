Fit kolacja. Skorzystaj z kilku sprawdzonych pomysłów na lekki posiłek

Fit kolacja – ciepła szakszuka

Fit kolacja – klasyczna sałatka

Pokrój w kostkę pierś z kurczaka i usmaż ją na patelni. Wszystkie warzywa pokrój w kostkę oraz rozerwij sałatę na mniejsze kawałki. Wsyp składniki do dużej miski i przejdź do zrobienia sosu. Czosnek przeciśnij przez praskę, po czym wymieszaj ze sobą pozostałe składniki sosu. Wymieszaj ze sobą sałatkę z dipem – przed samym podaniem możesz schłodzić fit kolację w lodówce.

Fit kolacja – wersja słona

Wymieszaj przecier z ziołami i oregano – w ten sposób stworzysz sos do tortilli. Na oleju lub oliwie usmaż kurczaka, a następnie pokrój paprykę, cebulę oraz pieczarki. Placki tortilli posmaruj sosem i wyłóż na nie kurczaka oraz pozostałe składniki poza rukolą i posyp mozzarellą. W piekarniku nagrzanym do 220°C piecz placki przez 10 minut. Po wyciągnięciu domowej pizzy posyp ją rukolą i możesz już zajadać się fit kolacją.

Fit kolacja – wersja słodka

Przesiej mąkę do miski i dodaj do niej budyń oraz proszek do pieczenia – wszystko razem wymieszaj. Pozostałe składniki dodaj, po czym zblenduj do uzyskania jednolitej masy. Na dobrze rozgrzaną suchą patelnię nakładaj porcję masy, aby uformować placuszki. Smaż z obu stron aż łatwo zejdą z powierzchni. Fit kolacja jest już gotowa.