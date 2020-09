Nalewka z aronii. Jak zrobić kojący napój o niezwykłych właściwościach?

Nalewka z aronii charakteryzuje się niezwykłym kolorem oraz świetnym smakiem. Jagody aronii idealnie sprawdzają się w roli cennej ratafii, którą warto wykorzystać szczególnie jako remedium na wiele dolegliwości zdrowotnych. Pomocna nalewka z aronii kojarzy się z piękną polską jesienią, dlatego skorzystaj z przykładowych przepisów.

Kolor aronii zachęca do sięgnięcia po jej owoce, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do smacznej nalewki leczniczej. Wśród pomysłów na wykorzystanie jesiennych owoców najczęściej wymienia się powidła, konfitury, soki czy kompoty, ale co powiesz na nalewkę z aronii? Przekonaj się, że domowe przetwory są bardzo proste do wykonania.

Nalewka z aronii – klasyczny przepisów

Jeśli chcesz zacząć przygodę z domowymi nalewkami, skorzystaj z tego przykładu, ponieważ jest to jeden z najprostszych do wykonania trunków.

Składniki:

1 kg czarnej aronii;

1 litr wódki;

300-500 g cukru (w zależności od upodobań).

Umyj i opłucz aronię, którą następnie wsyp do dużego słoika. Dodaj wódkę – jagody powinny zostać całkowicie przykryte. Potem dołącz cukier i wszystko zamieszaj, a potem zakryj słoik i pozostaw go w chłodnym miejscu na 6 tygodni. Raz na kilka dni potrząsaj słoik z nalewką z aronii. Gotowy trunek przecedź, rozlej do butelek oraz dobrze zakorkuj.

Nalewka z aronii – miodowa słodycz

W tym przypadku nalewka z aronii doskonale przypadnie do gustu osobom, które preferują cierpki smak. Taka nalewka pasuje jako dodatek do herbaty.

Składniki:

2,5 szklanki aronii;

1 litr koniaku;

3 łyżki miodu;

szczypta kory dębowej.

Wsyp do słoika aronię, dodaj miód razem z korą. Następnie całość zalej koniakiem i odstaw w ciemne miejsce na 4 miesiące. Raz na jakiś czas potrząsaj zawartością, a na koniec przecedź przez gazę i rozlej do butelek. Nalewka z aronii będzie gotowa.

Nalewka z aronii – wiśniowy dodatek

Nalewka z aronii bardzo dobrze będzie smakować z dodatkiem wiśniowych liści. Kolor trunku będzie jeszcze bardziej soczysty.

Składniki:

500 g aronii;

500 ml wódki;

500 ml wody;

500 g cukru pudru;

cytryna;

około 200 wiśniowych liści.

Dokładnie umyj owoce i pozbądź się ich szypułek, po czym dobrze je odsącz. Następnie aronię razem z liśćmi wrzuć do garnka z wodą i gotuj przez kwadrans. Po tym czasie zdejmij garnek z ognia i odstaw do wystudzenia. Potem odcedź powstały wywar i znowu wlej do garnka, a kiedy wszystko się zagotuje dodaj cukier puder, sok z cytryny oraz wódkę. Wszystko wymieszaj, na koniec rozlej do butelek. Nalewka z aronii będzie gotowa do picia po miesiącu.

