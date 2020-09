Nalewka z wiśni. Jak własnoręcznie zrobić wiśniówkę? Babciny sposób na leczniczy i słodki napój

Nalewka z wiśni – jakie owoce wybrać?

Nalewka z wiśni – co z cukrem?

Bardzo częstym pytaniem dotyczącym nalewki z wiśni jest sprawa cukru . Proporcje cukru i alkoholu zależą od jakości i ilości wykorzystanych owoców . Istnieją także przepisy, w których nie używa się w ogóle cukru, ponieważ same wiśnie są wystarczająco słodkie, ale przy okazji nalewka z wiśni okazuje się znacznie mocniejsza.

Nalewka z wiśni – klasyczny przepis

Wiśnie umyj w zimnej wodzie i usuń ogonki, po czym umieść owoce w gąsiorze do wysokości 2/3. Zalej spirytusem , zakorkuj i odstaw na 2 tygodnie. Po tym czasie zlej nalewkę z wiśni, a owoce zasyp cukrem, zalej wódką i ponownie odstaw na 2 tygodnie. Następnie wymieszaj ze sobą obie nalewki i przelej do szklanych butelek.

Nalewka z wiśni – babcina receptura

W przypadku tej wersji nalewki z wiśni, nie są podawane ilości owoców i alkoholu, a proporcje, jakie należy przede wszystkim zachować. Pamiętaj, że na każdy kilogram wydrylowanych wiśni przypada 0,5 litra spirytusu oraz 200 ml wody. Zalej wiśnie wodą i alkoholem, aby zakryć je w całości. Następnie odstaw nalewkę z wiśni na 6 tygodni, ale co kilka dni wstrząsaj naczyniem. Po wyznaczonym czasie przelej powstały napój do naczynia, a pozostałe owoce zasyp cukrem – po kilku dniach, gdy cukier się rozpuści, powstanie na dnie gęsty syrop. Połącz go z wcześniej powstałym alkoholem i pozostaw nalewkę z wiśni na kolejne 4 tygodnie.