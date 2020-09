Kora dębu na włosy. Jak ją wykorzystać w codziennej pielęgnacji włosów?

Kora dębu na włosy to propozycja dla kobiet ceniących naturalne kosmetyki i proste sposoby na wdrożenie pielęgnacyjnych rytuałów. Skomponowanie płukanki opartej na korze dębu jest bajecznie proste, za to wygląd pasm znacznie się poprawi w zaledwie kilka chwil. Sprawdź, w jaki sposób wykorzystać korę dębu.

Kora dębu na włosy – jakimi właściwościami się charakteryzuje?

Kora dębu to słynny składnik znany od wieków już w medycynie ludowej. Najcenniejszym związkiem, jaki możemy w niej znaleźć to garbniki, czyli naturalne substancje antybakteryjne i antyseptyczne. Ich funkcja w roślinach to ochrona przed działaniem pasożytów, grzybów czy owadów. Tym sposobem kora dębu wykazuje właściwości bakteriobójcze oraz antygrzybicze. Znajdziesz także w korze dębu flawonoidy, zwane także antyoksydantami, które pozytywnie wpływają na włosy i nie tylko.