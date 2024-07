Wetrzyj kilka kropel w twarz. Plamki szybko znikną

Piękna pogoda zachęca do zażywania kąpieli słonecznych. Zdarza się, że zapomnimy o aplikacji kremu z filtrem, który mógłby uchronić nas przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Wówczas na skórze pojawiają się przebarwienia. Jak je nieco rozjaśnić, a najlepiej pozbyć się ich z naszego ciała? W tym przypadku przyda nam się doskonale znany nam wszystkim owoc.

Wiele mówi się o zbawiennych właściwościach warzyw i owoców. Nie jest tajemnicą, że to właśnie one dostarczają nam niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych. Wciąż nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak często wykorzystywane są w kosmetyce. Tak też jest w przypadku cytryny.