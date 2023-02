Wystarczą produkty z kuchni. Domowa pasta na przebarwienia to hit

Przebarwienia na twarzy - przyczyny

Przebarwienia na twarzy to efekt wielu czynników - zarówno zewnętrznych, jak i zachodzących w organizmie. Z pewnością zauważyłaś, że ciemne plamy pojawiają się zazwyczaj po lecie? To efekt promieniowania UV i braku filtrów ochronnych. Ciemnofioletowe lub zaczerwienione miejsca to także skutek nieprawidłowego działania gospodarki hormonalnej, która szaleje głównie w okresie dojrzewania. I chociaż trądzik może być już wspomnieniem, przebarwienia pozostają na skórze na wiele lat.