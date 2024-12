Zamiast wkładać do kosza, połóż na muszli. Przetka wszystko

Niedziałająca toaleta może przysporzyć wielu kłopotów. Przede wszystkim dlatego, że nie da się z niej wtedy skorzystać. Najczęstszym powodem zapychania się muszli klozetowej jest nadmiar papieru toaletowego, uszkodzona spłuczka lub wrzucanie do toalety resztek jedzenia albo, co gorsza, nieodpowiednich przedmiotów, takich jak środki higieniczne czy ręczniki papierowe.

Odetkasz toaletę w łatwy sposób

Jeśli twoja toaleta jest zatkana i nie chcesz wzywać hydraulika, możesz spróbować odetkać ją samodzielnie. Będziesz potrzebować jedynie worka na śmieci, najlepiej większego, o pojemności ok. 60 litrów, by dokładnie pokrył sedes.

W pierwszym kroku owiń nim toaletę. Zrób to starannie i dopilnuj, aby muszla nie była wilgotna. W razie potrzeby ją osusz i dopiero wtedy przystąp do działania. Ważne, by worek szczelnie pokrywał otwór. Jeśli zamocujesz go niedokładnie i będzie przechodzić przez niego powietrze, trik skończy się niepowodzeniem.

Aby jeszcze lepiej uszczelnić go na toalecie, opuść deskę sedesową i usiądź na niej. To pomoże stworzyć odpowiednie ciśnienie, które jest niezbędne do odetkania WC. Następnie wciśnij spłuczkę, a powstające ciśnienie powinno przepchnąć zator w instalacji, pod warunkiem że worek został umieszczony prawidłowo.

Jeśli to konieczne, powtórz proces. W końcu woda powinna swobodnie spłynąć. Tym sposobem wszystko, co blokowało swobodny przepływ wody w odpływie, powinno zostać przepchnięte dalej do kanalizacji.

Metoda z sodą i octem

Innym sposobem, aby udrożnić zapchaną muszlę klozetową, jest wsypanie do niej jednego lub dwóch opakowań sody oczyszczonej i zalanie ok. pół butelki octu. Po kilku minutach pojawi się piana i charakterystyczny dźwięk bulgotania. Następnie wystarczy spuścić wodę, która powinna swobodnie spłynąć.

