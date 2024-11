Wsyp do muszli. Toaleta będzie idealnie czysta

Ocet i soda oczyszczona to dwa produkty, które najczęściej znajdują się w kuchni, a mogą czynić cuda także w łazience. Wystarczy wlać szklankę octu do muszli klozetowej i pozostawić na godzinę. Następnie posypać sodą oczyszczoną i wyszorować szczotką. Taka mieszanka nie tylko usunie osady, ale także zneutralizuje zapachy. Regularne stosowanie tej metody może znacząco ułatwić utrzymanie toalety w czystości.

Inny skuteczny sposób to wykorzystanie kwasku cytrynowego, sody oczyszczonej oraz płynu do mycia naczyń. Wymieszaj trzy łyżki kwasku z trzema łyżkami sody, a następnie dokładnie obsyp proszkiem wnętrze muszli klozetowej i wlej płyn do mycia naczyń. Po odczekaniu 15 minut zalej toaletę wrzątkiem. Zobaczysz, jak tworzy się wielka piana i to właśnie wtedy należy przystąpić do szorowania muszli szczotką. Po chwili będzie lśniła czystością.