Zmarszczki znikną w mig. Wszystko dzięki temu produktowi

Zmarszczki to zmora wielu kobiet. Wiotczenie skóry pojawia się za sprawą utraty kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego w skórze. Jest to naturalne zjawisko, które przejawia się starzeniem. Mimo to chcemy się ich pozbyć i jak najdłużej wyglądać młodo. Może już się z nimi borykasz, ale nic nie jest skuteczne? Wypróbuj tego, a efekty cię zachwycą!

Kwas mlekowy - pogromca zmarszczek

Pewnie chociaż raz słyszałaś o kwasie mlekowym. Nic dziwnego, bo jest on substancją, która występuje w naszych organizmach. Spotkamy go także w wielu produktach mlecznych takich jak kefir, jogurt oraz w produktach kiszonych czy fermentowanych. Oprócz tego sprawdza się idealnie w walce ze zmarszczkami. Wykazuje on działanie nawilżające, złuszczające, przeciwstarzeniowe, rozjaśniające, oczyszczające i przeciwzapalne. Wspomaga także produkcję ceramidów oraz kolagenu wzmacniając skórę. Jak widać, ma szerokie spektrum zastosowań, które pozytywnie wpływają na kondycję naszej cery.

Kwas mlekowy możemy kupić w postaci serum, jednak jest on również składnikiem wielu kosmetyków do pielęgnacji takich jak peeling, krem, żel czy tonik. Co więcej, nada się do każdego typu cery. Ważne, aby odpowiednio go dobrać lub produkty, które go zawierają do naszego rodzaju skóry. Często zalecany jest właśnie paniom, które zauważyły pierwsze oznaki starzenia, ponieważ mocno ujędrnia skórę oraz wygładza zmarszczki. W tej kwestii jest naprawdę niezawodny.

Jak go stosować?

W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na stężenie kwasu mlekowego w produkcie. Nawet te najmniejsze może dawać efekty. Jednak musimy być z nim ostrożne, ponieważ w zbyt dużym stężeniu może uszkodzić nasz naskórek. Najlepiej zacząć stopniowo od 5%-10% raz w tygodniu i sprawdzić jak twoja skóra reaguje. Jeżeli nie ma żadnych podrażnień, z czasem można zwiększyć jego moc i częstotliwość. Natomiast trzeba to robić powoli, przyzwyczajając do tego skórę.

Ważne, aby nie stosować, go zbyt często, bo jego silne właściwości złuszczające mogą doprowadzić do utracenia naszej bariery ochronnej, a w najgorszych przypadkach do obrzęku, zaczerwienienia czy wysypki. Stężenie tego kwasu w warunkach domowych nie powinno przekraczać 15%. Najlepiej korzystać z niego podczas wieczornej rutyny już po oczyszczeniu twarzy. Oprócz kwasu mlekowego możemy również wybrać kosmetyki z jego dodatkiem, które będą dużo łagodniejsze.

