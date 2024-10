Koniec z cerą naczynkową w okresie jesiennym. Wystarczy, że przestaniesz to robić

Cera naczynkowa to szczególnie wrażliwy typ skóry, który jest mocno uzależniony od czynników zewnętrznych. Łatwo poznać ją po powstających zaczerwienieniach, czy tzw. "pajączkach", czyli siatkach naczynek krwionośnych, które po prostu pękają. Problem widoczny jest już gołym okiem w momencie gdy naczynka zaczynają się rozszerzać. Charakteryzuje się także nadmiernym ściąganiem, świądem czy pieczeniem. Najczęściej zlokalizowane w okolicach brody, nosa, policzków i czoła. Ten typ nie tylko znacząco wpływa na wygląd, ale także na jej komfort.

Czas jesienno-zimowy jest niezwykle dokuczliwy dla tej przypadłości, ponieważ temperatura lubi być zmienna. Dużym błędem, który pogłębia ten problem, jest przybywanie na mrozie w niskiej temperaturze i od razu po tym udanie się w kierunku kaloryfera, czy kominka. Warto poczekać, aby temperatury stopniowo się zmieniały, a skóra nie doznała nagłej zmiany termicznej. To samo w przypadku nadmiernej ekspozycji na słońce. Tutaj promieniowanie UV również nie będzie korzystnie wypływało, ale w tych porach roku nie trzeba się o to zbytnio martwić.

Odpowiednio dobrana pielęgnacja, to klucz do sukcesu w walce z powstającymi "naczynkami". Oto najważniejsze kosmetyki, które zapewnią oczekiwane rezultaty:

- produkty zawierające: aloes, masło shea, pantenol, kwas hialuronowy, wit. C i K.

Same kosmetyki mogą być nie wystarczające, dlatego warto wziąć pod uwagę inne czynniki. Niezbyt dobrym sprzymierzeńcem cery naczynkowej są ostre, czy bardzo gorące potrawy. Staraj się ich unikać, a możesz zauważyć znaczną poprawę. Z pewnością dużą korzyścią będzie także zwrócenie uwagi na to, co jemy. Dobrze zbilansowana dieta nie tylko wpływa na nasze zdrowie, czy samopoczucie, ale także na stan naszej skóry. Dodatkowo używki takie jak alkohol, czy papierosy będą pogłębiać ten problem.