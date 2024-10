Nałóż to na skórę głowy. Włosy w końcu przestaną wypadać i będą odżywione

Cebula zawiera sporą dawkę witaminy C, która stymuluje krążenie krwi w skórze głowy. Pobudza to cebulki włosów do wzrostu oraz je odżywia. Oprócz tego posiada cenne właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i antyseptycznie co pozwala zahamować rozwój wielu bakterii, a nawet łupież.