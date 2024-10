Kosztuje niecałe 2 złote. Działa jak suchy szampon

Przetłuszczanie się włosów to naturalny proces, który nie jest niczym niepokojącym. Wszystko za sprawą sebum, które jest wydzielane przez skórę głowy. Nawet po paru godzinach umyte włosy mogą być już oklapnięte i świecące u nasady. Jednak nadmierne wydzielanie łoju może być związane z uwarunkowaniami genetycznymi lub zaburzoną gospodarką hormonalną, co warto skonsultować z lekarzem.

Dodatkowo zbyt częste dotykanie włosów, mało dokładne mycie lub używanie nieodpowiednich produktów, również może być tego przyczyną. Za tłustymi kosmykami może stać również zbyt rzadkie mycie włosów lub niedokładne spłukiwanie szamponu lub odżywki. Warto zwrócić uwagę na te wszystkie czynniki, bo być może to nasza nieprawidłowa rutyna powoduje tak częste przetłuszczanie się.

"Magiczny" składnik, po którym zapomnisz o tłustych włosach to soda oczyszczona. Jest to wszechstronny produkt, który ma wiele zastosowań w domu, a także w branży beauty. Działa jak suchy szampon, ale jest naturalną i tańszą metodą. Soda idealnie wchłania tłustą powłokę, skutecznie pozbywając się nieestetycznego wyglądu.

Możemy wykorzystać ją na kilka sposobów. Oto one:

1. Na sucho. To najszybsza metoda, która sprawdzi się idealnie, gdy nie mamy czasu. Wystarczy łyżeczkę sody wmasować u nasady tam, gdzie najbardziej tego potrzebujemy i gotowe.

3. Soda z szamponem. Podczas mycia głowy do ulubionego szamponu dodaj łyżeczkę sody. Takie połączenie można zaaplikować na skórę głowy, a następnie spłukać. Ten duet pomoże dogłębnie oczyścić z sebum oraz różnych kosmetyków do stylizacji włosów.

