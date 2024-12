Napoje gazowane są już passe. Teraz to piją młodzi ludzie

Okazuje się, że nowym trendem kulinarnym stało się połączenie koktajlu białkowego wraz z colą typu zero. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po tę miksturę. Wszystko zaczęło się od niewinnego filmiku, w którym jedna z TikTokerek zrobiła test smaku.

Certyfikowana dietetyczka i dyrektor generalna Love A Wholistic Life Christen Kaplan powiedziała co myśli o nowym napoju w rozmowie z "Newsweekiem".

- Dodanie białka do dietetycznego napoju gazowanego może wydawać się dobrym sposobem na uzyskanie dodatkowego zastrzyku energii, szczególnie dla tych, którzy chcą zwiększyć jego spożycie w celu regeneracji mięśni lub zapewnienia poczucia sytości, ale nie powinno to być regułą - tłumaczy Dr Mohr w serwisie Newsweek.pl.

