Narodziny najrzadszego zwierzęcia na świecie. Zoo w Chester świętuje

Nowy podopieczny ogrodu zoologicznego dostał na imię Jasper, co z języka perskiego można przetłumaczyć na "przynoszący skarb". Taki wybór z pewnością nie był przypadkowy. Źrebię przyszło na świat po rocznej ciąży osobniczki o imieniu Azita.

Kułan perski, zwany onagerem jest podgatunkiem kułana azjatyckiego. Należy do rodziny koniowatych. Uznaje się, że jest spokrewniony z osłem domowym . Kułany perskie żyją niewielkich w stadach na stepach południowo-wschodniej Azji, aktualnie tylko na terenie Iranu.

Szacuje się, że żyjących osobników jest tylko około 600 . Dlatego Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała ten gatunek za zagrożony. Zdaniem specjalistów ucierpiał on z powodu m.in. nielegalnego kłusownictwa, suszy i chorób przenoszonych przez zwierzęta hodowlane.

