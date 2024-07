Ogon twojego kota jest skierowany w dół? Wiemy, co to oznacza

Życie z pupilem będzie znacznie łatwiejsze, jeśli nauczysz się odczytywać wysyłane przez niego sygnały. Nie jest tajemnicą, że w przypadku kota to ogon ma kluczowe znaczenie. Uniesiony do góry oznacza zupełnie co innego niż opuszczony w dół, merdający czy z zagiętą końcówką.