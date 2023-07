Narzeczony 18-latki w kąpielówkach. Węgiel skomentowała

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są w związku

Para jednak nie bierze do siebie zaczepek internautów. Węgiel pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem. "Kilka miesięcy temu powiedziałam 'tak'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś" - napisała.